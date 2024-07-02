خبير: مناظرة بايدن وترامب كشفت حجم الانقسام داخل الحزب الديمقراطي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير الشؤون الأمريكية، إن المناظرة بين دونالد ترامب وجو بايدن كشفت عن حجم الجدل والانقسام داخل الحزب الديمقراطي حول مسار الحزب، وكذلك بشأن إمكانية استمرار بايدن في السباق الانتخابي.

وأضاف الخبير في الشؤون الأمريكية، خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المناقشات كانت موجودة من قبل، لكنها ظهرت على السطح بعد المناظرة التي أوضحت مدى نقاط الضعف الكثيرة لدى الرئيس بايدن، ليس فقط في قدرته العقلية أو الصحية، ولكن أيضا حول إمكانية استمراره، لأن لديه نقاط ضعف كثيرة، وبالتالي ستصبح في المقابل نقاط قوة لترامب.

بايدن يقدم الفوز لـ«ترامب» على طبق من فضة

وتابع: «استمرار بايدن في السباق الرئاسي يقدم فوزا على طبق من فضة أو ذهب لترامب، لأن قوة الأخير الأساسية وأوراق ضغطه هي في نقاط ضعف بايدن، سواء في قدراته العقلية أو الصحية أو الإدراكية أو حول أدائه في الملفات الداخلية والخارجية».

وواصل: «بدأ يبرز تيار عقلاني داخل الحزب الديمقراطي يرى أنه من المصلحة العامة ومصلحة الحزب على الرئيس بايدن أن يقدم أكبر خدمة جليلة للأمة الأمريكية إذا قرر الاعتزال والانسحاب».