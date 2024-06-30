سيناريوهات انسحاب بايدن من سباق الرئاسة بعد الإخفاق في مناظرة ترامب.. من البديل؟

بعد المناظرة التي دارت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنافسه دونالد ترامب، زادت المطالبات من داخل الحزب الديمقراطي بانسحاب بايدن من السابق الرئاسي، ووفقا لما نشرته «رويترز» ليس لدى الحزب الديمقراطي خطة بديلة حقيقية لـ جو بايدن، مشيرة إلى أنه ترشح دون معارضة داخل الحزب، لكن، هناك وقت كافي لتغيير السيناريوهات المتعلقة باستبدال الرئيس الأمريكي في الانتخابات المقبلة، والمقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.

هل ينسحب جو بايدن خلال المؤتمر الديمقراطي؟

وبحسب مصادر داخل الحزب الديمقراطي، قالت إن جو بايدن يمكن أن يقرر التنحي بنفسه قبل أن يترشح رسميًا من جانب الحزب في المؤتمر الديمقراطي في أغسطس المقبل، وقد ينسحب في المؤتمر أيضًا، ليكون أمام اللجنة الوطنية الديمقراطية انتخاب شخص جديد لينافس دونالد ترامب، والذي حقق نجاحًا بارزًا في المناظرة الأخيرة بينهما فجر السبت الماضي.

ووفقًا لـ«رويترز»، في الوقت الحالي تعتمد سيناريوهات بقاء أو رحيل جو بايدن على قراره هو بالتنحي أو مواجهة منافس من داخل الحزب الديمقراطي، لكن حتى الآن، لم يظهر «بايدن» أي مؤشرات على رغبته في التنحي ولم يتحداه أي معارض بشكل مباشر.

بدلاء جو بايدن

إيلين كامارك، عضو اللجنة الوطنية الديمقراطية، وهي الهيئة الرسمية الحاكمة للحزب الديمقراطي، قالت إن هناك بدلاء محتملين في حال قرر بايدن عدم الاستمرار في السباق الرئاسي على مقعد البيت الأبيض، وهم، نائبته كامالا هاريس، وحاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم.

ما هو المؤتمر الوطني الديمقراطي؟

يذكر أن المؤتمر الوطني الديمقراطي الرسمي، يتم فيه ترشيح جو بايدن رسميًا كمرشح للرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي من خلال نداء الأسماء الافتراضي قبل المؤتمر في شيكاجو خلال شهر أغسطس، وهي خطوة، تسمح لـ بايدن رسميًا بالظهور في الاقتراع في الخامس من نوفمبر المقبل، وهي أشبه بموافقة رسمية من الحزب على ترشح جو بايدن.