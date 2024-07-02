خبير: قرار المحكمة العليا الأمريكية منح ترامب حصانة رئاسية «مفصل على قياسه»

قال السفير مسعود معلوف، خبير الشؤون الأمريكية، إن قرار المحكمة العليا الأمريكية بمنح دونالد ترامب الحصانة الرئاسية، مفصل على قياسه، لكي لا تنفذ بحقه المحاكمات القائمة حاليا، واتخذ هذا القرار دون أن يذكر اسم ترامب، وكأنه يتعلق بجميع الرؤساء، لكن المقصود منه هو الرئيس السابق أولا.

ماذا يعني منح دونالد ترامب الحصانة الرئاسية؟

وأضاف معلوف، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار» على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن هذا القرار صدر قبل 4 أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، كما أنه يلغي 250 عاما من صلاحيات الرئيس المحدودة، بمعنى أن الرئيس ليس فوق القانون.

وتابع: «ترامب لديه محاكمات كثيرة، ومحاموه هم الذين رفعوا هذه القضية إلى المحكمة العليا، وهنالك محاكمات سارية منها قبل أن يصبح رئيسا، وهذه تأخذ مجراها العادي، وهناك قضية أدين بها ترامب بـ34 تهمة، والقاضي سيتخذ قراره في 11 يوليو الجاري، وهي قضية شراء الصمت».