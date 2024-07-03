تفاصيل حركة المحافظين 2024 كاملة.. تعرف على أبرز الأسماء

ساعات قليلة ويؤدي التشكيل الوزاري الجديد اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعقبه حلف المحافظين لليمين بعد إعلان حركة المحافظين 2024، والتي شملت تغيير عدد من المحافظين وتعيين محافظين جدد.

الأسماء الجديدة في حركة المحافظين 2024

وشملت حركة المحافظين 2024 تعيين أسماء جديدة في العديد من المحافظات أبرزهم

اللواء أشرف الجندي محافظا لمحافظة الإسكندرية.

اللواء عادل سعيد محافظًا للجيزة.

اللواء عماد الكدواني محافظًا للمنيا.

اللواء هشام أبو النصر محافظًا لأسيوط.

اللواء طارق مرزوق محافظًا للدقهلية.

اللواء علاء عبد المعطي لكفر الشيخ.

اللواء عبد الفتاح نور الدين محافظا لسوهاج.

اللواء أشرف فارس محافظًا للإسماعيلية.

اللواء خالد شوقي محافظًا لأسوان.

المهندس حازم الأشموني محافظًا للشرقية.

اللواء أيمن عطية محافظ القليوبية.

اللواء أيمن الشهابي محافظ دمياط.

جاكلين عزر محافظ البحيرة.

أيمن إبراهيم محافظ القليوبية.

اللواء محب حبشي محافظ لبورسعيد.

هشام أبو النصر محافظ أسيوط.

دمج وزارات واستحداث أخرى

وأعلنت قناة اكسترا أن التغيير الوزاري شمل دمج وزارات واستحداث وزارت جديدة، لتنفيذ توجهات الرئيس السيسي بتطوير السياسات الحكومية ومواكبة التحديات التي تواجه الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة الجديدة ستعمل وفق برنامج محدد بأولويات تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطن.