من هي الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة الجديد؟

أكد مصدر مسؤول لقناة إكسترا نيوز، أن الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، ستؤدي غدًا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظا للبحيرة.

«الوطن» تنشر خلال السطور التالية السيرة الذاتية لمحافظ البحيرة الجديد، والتي جاءت كالآتي:-

معلومات عن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة

- جاكلين عازر عبدالحليم عازر، وُلدت بمحافظة البحيرة في 13 مارس 1987.

- تولت خلال عام 2019 منصب نائب محافظ الإسكندرية بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

- حاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة، إذ تخرجت من جامعة الإسكندرية عام 2010، وحصلت على درجة الماجستير في طب المجتمع والصحة العامة من جامعة الإسكندرية في عام 2015.

مناصب جاكلين عازر

- عملت جاكلين عازر كمعيدة في قسم طب المجتمع بكلية الطب بجامعة الإسكندرية من عام 2012 حتى عام 2016.

- حصلت على درجة الدكتوراه في الطب والصحة العامة والطب الاجتماعي والوقائي في عام 2016.

- شغلت منصب مساعد مدير مشروع في منظمة الصحة العالمية لمشروع تقييم تغطية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية.

- شاركت أيضًا في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي عُقد في الفترة من فبراير 2018 حتى فبراير 2019.

- خريجة البرنامج الرئاسي

- شاركت في العديد من المؤتمرات وورش العمل للشباب، و منتدى شباب العالم.