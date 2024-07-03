محلل سياسي: بايدن انهار في مناظرة ترامب.. وميشيل أوباما قد تكون البديل

قال توفيق حميد، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواجه ضغطا كبيرا بعد مناظرته السابقة أمام دونالد ترامب، للتنحي عن خوض الانتخابات الأمريكية لعدة أسباب، حيث ظهر بصورة منهارة كما يعرف الجميع.

هل يفكر بايدن في الخروج من انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

وأضاف حميد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، «إذا قرر بايدن الخروج من السباق، فإن أموال تبرعات حملته لن تذهب بدون تفكير للطرف الآخر، لذا هناك صراع ضخم للغاية، حيث أبرمت الشركات تعاقدات مع الرئيس بايدن لإدارة حملته، وقد لا يقبلها الطرف الجديد».

وتابع: «أعتقد أن السيناريو الأقرب حدوثه، أنه سيتم اختيار شخصية مشهورة وجاهزة مثل ميشيل أوباما، فهي مشهورة بسبب زوجها الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي يتمتع بكاريزما قوية يمكن أن تساعدها، بجانب أنه مرتبط في ذهن العقلية الأمريكية في مرحلة ما قبل كورونا، وهي مرحلة أقل قسوة أو أكثر رحمة من وقت الجائحة وما بعدها».