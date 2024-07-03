رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

محلل سياسي: بايدن انهار في مناظرة ترامب.. وميشيل أوباما قد تكون البديل

كتب:

منتصر سليمان
12:03 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
جو بايدن

جو بايدن

قال توفيق حميد، المحلل السياسي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيواجه ضغطا كبيرا بعد مناظرته السابقة أمام دونالد ترامب، للتنحي عن خوض الانتخابات الأمريكية لعدة أسباب، حيث ظهر بصورة منهارة كما يعرف الجميع.

هل يفكر بايدن في الخروج من انتخابات الرئاسة الأمريكية؟

وأضاف حميد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، «إذا قرر بايدن الخروج من السباق، فإن أموال تبرعات حملته لن تذهب بدون تفكير للطرف الآخر، لذا هناك صراع ضخم للغاية، حيث أبرمت الشركات تعاقدات مع الرئيس بايدن لإدارة حملته، وقد لا يقبلها الطرف الجديد».

وتابع: «أعتقد أن السيناريو الأقرب حدوثه، أنه سيتم اختيار شخصية مشهورة وجاهزة مثل ميشيل أوباما، فهي مشهورة بسبب زوجها الرئيس الأسبق باراك أوباما، والذي يتمتع بكاريزما قوية يمكن أن تساعدها، بجانب أنه مرتبط في ذهن العقلية الأمريكية في مرحلة ما قبل كورونا، وهي مرحلة أقل قسوة أو أكثر رحمة من وقت الجائحة وما بعدها».

اقرأ المزيد:

خبير: مناظرة بايدن وترامب كشفت حجم الانقسام داخل الحزب الديمقراطي

البيت الأبيض: بايدن ليس مصابا بألزهايمر أو أي شكل من أشكال الخرف

البيت الأبيض: ليس من الضروري خضوع بايدن لاختبار بشأن حالته الذهنية

صحفي أمريكي شهير: جو بايدن يستعد للانسحاب من السباق الرئاسي

موظفة بـ«الداخلية الأمريكية» تستقيل من منصبها لدعم إدارة بايدن للإبادة في غزة
بقلم منتصر سليمان