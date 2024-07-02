صحفي أمريكي شهير: جو بايدن يستعد للانسحاب من السباق الرئاسي

مع زيادة المطالب بانسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من سباق الانتخابات الأمريكية بعد المناظرة الأخيرة التي ظهر فيها بمستوى متدنٍ أمام خصمه دونالد ترامب، وزيادة الأصوات المطالبة بانسحابه أيضًا داخل الحزب الديمقراطي المنتمي له، فجّر الصحفي الأمريكي الشهير بيل أورايلي في تغريدة عبر منصة «إكس» مفاجأة بشأن مستقبل «بايدن».

وزعم الصحفي الأمريكي، أن «بايدن» سينسحب من منافسة «ترامب»، قائلا: «لقد تم اتخاذ القرار بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سينسحب من الحملة الانتخابية».

«أورايلي»: تبرعات الحملة الانتخابية ضعيفة

وأضاف «أورايلي»، أن انسحاب «بايدن» يرجع إلى أن استطلاعات الرأي داخل الحزب الديمقراطي تشير إلى أنه لا يستطيع تجاوز ما حدث في المناظرة، وأن تبرعات حملته الانتخابية أصبحت ضعيفة بنسبة كبيرة.

«أورايلي»: البيت الأبيض يستعد لإعلان الانسحاب

وأكد الصحفي الأمريكي أن البيت الأبيض يستعد خلال الأيام المقبلة للإعلان عن انسحاب جو بايدن: «انتهى الأمر بالنسبة لجو، لكن البيت الأبيض لا يعرف بعد كيف ومتى سيصدر هذا الإعلان».

ورغم مزاعم الصحفي الأمريكي، إلا أن الرئيس الأمريكي قال بعد انتهاء المناظرة أمام دونالد ترامب، إنه مستمر في السباق الانتخابي، كما أكدت ذلك نائبته، كامالا هاريس أيضًا.