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«إكسترا نيوز»: محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال 

كتب:

منتصر سليمان
08:31 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
مجلس الوزراء _ صورة أرشيفية

مجلس الوزراء _ صورة أرشيفية

أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، بتعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.

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بقلم منتصر سليمان