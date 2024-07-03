«إكسترا نيوز»: محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال كتب: منتصر سليمان 08:31 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024 مجلس الوزراء _ صورة أرشيفية أفادت قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، بتعيين محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بروتوكول بين «قطاع الأعمال» و«الإصدارات المؤمنة» لتوفير مستلزمات الصناعة محليا وزير قطاع الأعمال: تعظيم العوائد محور رئيسي في خطة تطوير الشركات وزيادة الإنتاج وزير قطاع الأعمال يبحث التعاون المشترك وفرص الاستثمار مع سفيرة النرويج وزير قطاع الأعمال يوجه بسرعة تطوير شركة القاهرة للأدوية وزير قطاع الأعمال: حريصون على تنفيذ مشروعات التحديث وتوطين التكنولوجيا قطاع الأعمال التعديل الوزاري التغيير الوزاري مصطفى مدبولي بقلم منتصر سليمان