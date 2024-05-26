وزير قطاع الأعمال يوجه بسرعة تطوير شركة القاهرة للأدوية

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال، اليوم، جولة تفقدية لمصانع شركة القاهرة للأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية، في إطار الاستراتيجية العامة لزيادة الصادرات، وخفض الواردات وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للصناعة خاصة الصناعات الدوائية، وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

ووجّه عصمت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة داخل شركات صناعة الدواء التابعة، وفق الجداول الزمنية المحددة، مع مراعاة استمرارية الإنتاج، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، في إطار سياسة الدولة لتوفير الأدوية وإتاحتها للمواطنين من خلال دعم وتطوير وتحديث الصناعة الوطنية ومواصلة إنتاج المستحضرات الحيوية المطلوبة محليًا بأسعار مناسبة.

الالتزام باستمرارية الإنتاج لسد احتياجات السوق المحلية

وتفقد وزير قطاع الأعمال مصانع الشركة، وخطوط الإنتاج التي تشمل 12 منطقة إنتاج من بينها مناطق إنتاج الأقراص والكبسولات والكريمات والمراهم، والأكياس الفوارة، وشملت الجولة مناطق الخدمات والبنية التحتية، ومحطة تنقية المياه، ومعمل الميكروبيولوجي، ومخزن الخامات الدوائية وتطوير نظام الإطفاء والإنذار الآلي وأنظمة الأمن والكاميرات.

وأكد وزير قطاع الأعمال أنّ تطوير نظم العمل وتطبيق المعايير العالمية في صناعة الدواء ضمن أهداف خطة التطوير الشاملة التي تنفّذ في جميع الشركات، منوهًا بالأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع الصناعات الدوائية في إطار الاستراتيجية العامة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا، وزيادة الصادرات وخفض الواردات.