«إكسترا نيوز» تنشر أسماء المحافظين الجدد.. إبراهيم صابر للقاهرة وعادل سعيد للجيزة

قال مصدر حكومي مطلع لـ«إكسترا نيوز»، إنَّ حركة المحافظين تشمل تغييرات موسعة، وتشمل محافظات «القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس وبورسعيد».

وكشف المصدر المطلع أسماء المحافظين الجدد وهم:

- اللواء/ أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظا للغربية.

- إبراهيم صابر خليل خليل محافظا للقاهرة.

- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظا للجيزة.

- أيمن محمد إبراهيم عطية محافظا للقليوبية.

- جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظا للبحيرة.

- أحمد عبدالله الأنصاري محافظا للفيوم.

- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظا لبني سويف.

- أيمن محمد رشاد الشهابي محافظا لدمياط

- اللواء/ علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظا لكفر الشيخ

- إبراهيم شهاوي أبوليمون محافظا للمنوفية

- حازم محمد حسن الأشموني محافظا للشرقية

- اللواء/ خالد مبارك حسين بكري محافظا لجنوب سيناء

- اللواء/ خالد شعيب محمود حسين محافظا لمطروح

- اللواء/ محمد الزملوط محافظا للوادي الجديد

- عمرو محمد حنفي محافظا للبحر الأحمر

- اللواء/ خالد مجاور محمد محافظا لشمال سيناء

- اللواء/ إسماعيل محمد كمال محافظا لأسوان

- اللواء/ محب حبشي خليل محافظا لبورسعيد

- اللواء/ أكرم محمد جلال محافظا للإسماعيلية

- اللواء/ طارق حامد الشاذلي محافظا للسويس

- الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظا للإسكندرية

- المهندس/ عبد المطلب ممدوح عمارة محافظا للأقصر