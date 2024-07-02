عاجل.. التفاصيل الكاملة لحركة المحافظين.. تغييرات في 9 محافظات

كشفت مصادر حكومية مُطلعة، التفاصيل الكاملة لحركة المحافظين، المُقرر إعلانها رسمياً غداً الأربعاء الموافق 3 من شهر يوليو الجاري، وذلك بعد إعلان التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وأكدت المصادر لقناة «إكسترا نيوز»، أن حركة المحافظين، تشمل محافظات القاهرة وشمال سيناء والغربية وكفر الشيخ والإسماعيلية والسويس، والإسكندرية والأقصر، موضحة أن حركة المحافظين تشمل تغيرات موسعة.

مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديدة

وتتمثل مهام المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديدة فيما يلي:

- حماية حقوق الإنسان بالمحافظة

- يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة

- مراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة

- اقتراح الحلول اللازمة في شأن الإنتاج وتحسين الأداء

- تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية لتحسين أداء الأجهزة المحلية

- التفتيش على الأجهزة التنفيذية للوحدات المحلية في نطاق المحافظة

- العمل على جذب الاستثمار الخاص اللازم لتحقيق النمو المستدام

- الإشراف على تنفيذ السياسات السكانية بالمحافظة

- الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات

- مراقبة عدالة توزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة في نطاق المحافظة.