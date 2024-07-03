«الريادة» يطالب الحكومة الجديدة بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضبط الأسعار

قال كمال حسنين، رئيس حزب الريادة، إن أهم ما في التشكيل الوزاري الجديد ليس أسماء الشخصيات التي تتولى الحقائب الوزارية، ولكنه الأداء وتحقيق المنشود من خلال ثلاثة محددات تواجه وزراء الحكومة الجديدة كل فيما يخصه.

وأوضح في تصريح لـ«الوطن» أن المحددات هي تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، والتطلع لمطالب المواطنين.

مطالب الحزب من الحكومة الجديدة

وطالب من الحكومة الجديدة بوضع حلول عاجلة للسيطرة على ملف الأسعار، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية استكمالا لما تحقق، وتطبيق التأمين الصحي الشامل، وتوفير فرص عمل، ووضع حلول لمشكلة التضخم، وزيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخاصة من المحاصيل الاستراتيجية، والاهتمام بالتعليم ودعم الصناعة الوطنية.