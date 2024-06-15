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رئيس حزب الريادة: الدولة المصرية رفضت التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

كتب:

شريف سليمان
10:22 ص | السبت 15 يونيو 2024
كمال حسنين رئيس حزب الريادة

كمال حسنين رئيس حزب الريادة

قال كمال حسنين رئيس حزب الريادة، إنّ دعم الدولة المصرية للقضية الفلسطينية لم يبدأ منذ 7 أكتوبر 2023، ولكن منذ عام 1948، مشددًا على أن مصر رفضت التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء، ولكن الشعب المصري رفض ذلك وفوض الرئيس عبدالفتاح السيسي ليتخذ ما يراه مناسبا للحفاظ على التراب الوطني المصري وعدم تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، أنّ معظم الحروب التي دخلتها مصر مثل حرب 1956 وحرب 1967 وحرب 1973، تؤكد أن القضية الفلسطينية قضية مصر والعرب الأولى.

 

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