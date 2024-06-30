رئيس حزب الريادة: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من الفاشية الدينية

هنأ كمال حسنين رئيس حزب الريادة، الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية الباسلة بمناسبة حلول ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف «حسنين»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصرَ من الفاشية الدينية التي كادت تعيدها إلى الوراء مئات السنوات، مشيرًا إلى أنّ الجماعة الإرهابية حاولت أخونة الدولة المصرية، لكن أكثر من 33 مليون مصري خرجوا ضد هذه المخططات.

وتابع رئيس حزب الريادة: «لو لم تنجح ثورة 30 يونيو لعادت الدولة المصرية لعصور ما قبل الإسلام، وكنا على مقربة من حرب أهلية، وأحداث الاتحادية أشارت إلى ذلك، وحدثت بعض الحوادث التي شهدها المصريون على التلفاز».