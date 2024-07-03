أشرف على خريطة مصر الصحية.. من هو محمد الطيب نائب وزير الصحة الجديد؟

أعلنت قناة إكسترا نيوز، تعيين الدكتور محمد الطيب، نائبا لوزير الصحة والسكان، ضمن التغييرات الوزارية وتشكيل حكومة جديدة، ويستعرض «الوطن» فى التقرير التالى السيرة الذاتية الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان والتي جاءت على النحو التالي:

السيرة الذاتية للدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان

- الدكتور محمد الطيب أستاذ مساعد في علوم طب الأسنان.

- حصل على العديد من الشهادات العلمية محليا ودوليا.

- حصل على دكتوراة طب الأسنان من جامعة عين شمس 2017، وزمالة من جامعة آخن بألمانيا عام 2015، برنامج القيادة للقرن الحادي والعشرين كلية جون كينيدي للعلوم الحكومية بجامعة هارفارد عام 2019، ودبلومة الريادة في المجال الطبي من كلية الطب جامعة هارفارد، ماجستير إدارة الأعمال بجامعة أسلسكا كلية الدراسات العليا في الإدارة، ودورات تدريبية في الحوكمة والتنمية المستدامة ومكافحة الفساد، ودورة الريادة في النظم الصحية في مصر بتنظيم من البنك الدولي ووزارة المالية في 2023.

- حصل على شهادة التدريب على الشراكة مع القطاع الخاص في المجال الصحي بكلية فرانكفورت للتمويل والإدارة بهامبورج – ألمانيا في 2022.

- تقلد الدكتور محمد الطيب عددا من الوظائف الإدارية داخل وزارة الصحة والسكان ووزاة التعليم العالي، آخرها منصب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية من مارس 2022.

- عضو اللجنة الاستشارية الدائمة للتربية والتعليم بمنظمة الألكسو من 2022، المدير التنفيذي للمنتدى العالمي للصحة والسكان والتنمية من 2023، مستشار وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، أمين عام اللجنة العليا لإنشاء فروع الجامعة الدولية والمؤسسات الجامعية، المدير التنفيذي للمنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي 2019 و2020، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والشؤون الفنية من 2017 وحتى 2022.

وضع خطة قطاع الرعاية الصحية في مصر 2024-2030

- يمتلك الدكتور محمد الطيب خبرات واسعة ساعدت على تأهيله لتولي منصب نائب وزير الصحة والسكان، ومنها الاشتراك في وضع خطة قطاع الرعاية الصحية في مصر 2024-2030، والإشراف المباشر على الاجتماعات الدورية لقيادات وزارة الصحة، وتنفيذ أعمال المتابعة والتقييم لكافة التكليفات الصادرة عن تلك الاجتماعات، الإشراف المباشر على الانتهاء من تقييم البرامج والأداء طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان في خطة الحكومة المقدمة لمجلس النواب.

- الإشراف والاشتراك في الانتهاء من الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، وكذا بطاقات الوصف الوظيفي ضمن رؤية الوزارة للتطوير المؤسسي، والإشراف المباشر على الانتهاء من كافة التكليفات الرئاسية وتكليفات مجلس الوزراء، والإشراف والمتابعة لحملة «100 يوم صحة»، والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء، والإشراف والمتابعة لملف الاستثمار في قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة والسكان، وعضوية اللجنة التنسيقية للتأمين الصحي الشامل.

- نجح الدكتور محمد الطيب في إنجاز عدد من الملفات الهامة إبان توليه منصب مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشؤون الفنية، ومن بينها الإشراف على تطبيق الحوكمة والرقابة بكافة قطاعات وزارة الصحة والسكان، وتولى الإشراف على إدارة الحوكمة بالوزارة، وإدارات الحوكمة بالمحافظات وإعداد وتدريب الكوادر محليا ودوليا، وتطبيق سياسات الحوكمة للعمل على تحقيق مبادئ النزاهة والشفافية والإرتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تنفيذا لتكليفات الرئيس.

- أشرف «الطيب» على إنجاز الخريطة الصحية لجمهورية مصر العربية، بالتعاون مع البنك الدولي، وتابع ملف السياحة الصحية وسبل النهوض به والتنسيق مع الجهات المعنية عام 2022

- كما نجح الدكتور محمد الطيب في إنجاز مهام عديدة خلال توليه منصب مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون الفنية، انعكست بشكل كبير على نجاحات الوزارة والتماشي مع سياسة القيادة السياسية في الاهتمام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومن بينها المدير التنفيذي للمنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بمصر في نسخته الأولى أبريل 2019 والنسخة الثانية 2020 على التوالي، والمشاركة في تطوير استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي.

- تولى الدكتور محمد الطيب منصب أمين عام اللجنة العليا لإنشاء أفرع الجامعات الأجنبية والمؤسسات الجامعية في مصر، ومراجعة ملفات الأفرع والإجراءات السياسية للتقديم، وشارك في تشريع قانون فروع الجامعات الأجنبية في مصر.

- حقق الدكتور محمد الطيب نجاحات كبيرة في تمثيل مصر ووزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي في المشاركات الدولية في العديد من دول العالم.