نائبان لرئيس الوزراء و26 وزيرا و23 نائب وزير.. القائمة الكاملة للحكومة الجديدة

يستعد الوزراء الجدد لأداء مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، على أن يعقب مراسم حلف اليمين اجتماع مجلس الوزراء الجديد وفق ما نشرته قناة إكسترا نيوز، ليشمل التغيير الوزاري 26 وزيرا و23 نائب وزير و2 نواب لمدبولي.

وجاءت قائمة الوزراء الجدد ونوابهم كما يلي.

قائمة أسماء الوزراء

- حسن محمد حسن الخطيب وزيرا للاستثمار والتجارة الخارجية.

- أحمد أشرف على كوجك وزيرا للمالية.

- كامل عبدالهادي فرج وزيرا للنقل والصناعة.

- شريف فتحي علي عطية وزيرا للسياحة والآثار.

- محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرا لقطاع الأعمال.

- رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

- خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرا للصحة والسكان.

- مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي.

- أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرا للثقافة.

- محمد أحمد عبداللطيف وزيرا للتربية والتعليم والتعليم الفني.

- أشرف صبحي محمد عامر وزيرا للشباب والرياضة.

- محمد أيمن أحمد عاشور وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

- شريف محمد فاروق وزيرا للتموين والتجارة الداخلية.

- أسامة السيد محمود الأزهري وزيرا للأوقاف.

- هاني عاطف نبهان سويلم وزيرا للموارد المائية والري.

- كريم إبراهيم علي بدوي وزيرا للبترول والثروة المعدنية.

- محمود مصطفى كمال عصمت وزيرا للكهرباء والطاقة المتجددة.

- سامح أحمد زكي الحفني وزيرا للطيران المدني.

- عمرو أحمد سميح طلعت وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

- ياسمين أحمد فؤاد وزيرا للبيئة.

- شريف مجدي حسين شربيني وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

- منال عوض ميخائيل وزيرا للتنمية المحلية.

- محمد محمد صلاح الدين وزيرا للإنتاج الحربي.

- عدنان فنجري أبوجبل حسين وزيرا للعدل.

- محمود فوزي عبدالباري وزيرا للشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

- علاء الدين فاروق زكي وزيرا للزراعة واستصلاح الأراضي.

قائمة نواب رئيس الوزراء

كامل الوزير نائبا لرئيس الوزراء

خالد عبدالغفار نائبا لرئيس الوزراء

قائمة نواب الوزراء الجدد

مارجريت صاروفيم يوسف نائبا لوزير التضامن

حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي

أحمد محمد ضاهر حسين نائبا لوزير التربية والتعليم

أيمن بهاء الدين البصال نائبا لوزير التربية والتعليم

ماجد عبدالحميد متولي نائبا لوزير النقل

نهاد شاهين علي شاهين نائبا لوزير النقل

وجدي شحات عبد الحكيم نائبا لوزير النقل

صباح عبداللطيف مشالي نائبا لوزير الكهرباء

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبا لوزير الطيران المدني

بكر محمد عبد الوهاب البيومي نائبا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ياسر سمير صبحي كامل نائبا لوزير المالية

شريف فتحي الكيلاني نائبا لوزير المالية يمنى أسامة فريد البحار نائبا لوزير السياحة

عبلة أحمد علي الألفي نائبا لوزير الصحة

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة