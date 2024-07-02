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مصادر حكومية لـ«إكسترا نيوز»: التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء

كتب:

أحمد العانوسي
04:41 م | الثلاثاء 02 يوليو 2024
مدبولي

مدبولي

نقلت «إكسترا نيوز» عن مصادر حكومية، أن التغيير الوزاري سيشهد تعيين أكثر من نائب لرئيس الوزراء.

وكان مصدر حكومي مطلع أكد للقناة، أنّ حقائب وزارات التعليم والتموين والمالية والزراعة والعدل والتضامن الاجتماعي، ستكون في مقدمة الوزارات التي سيجري تغييرها.

وأوضح المصدر، أنّ حركة المحافظين ستشمل هي الأخرى تغييرات موسعة، مؤكدا أنّ التغيير الوزاري الجديد سيشمل كفاءات شابة بخبرات دولية.

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