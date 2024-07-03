بالأرقام.. الفرق بين التغيير الحكومي 2024 والتعديلات الوزارية السابقة

كشف تقرير حكومي إحصائيات مجلس الوزراء قبل وبعد التغيير الحكومي 2024 مقارنة بإحصائيات التعديلات الوزارية السابقة من 2014 حتى 2024.

التغيير الحكومي 2024

ووفقًا لتقرير حكومي رصد الإحصائيات العددية لمجلس الوزراء والقوى البشرية له، فإنَّ إحصائيات القوى البشرية لمجلس وزراء لحكومة مصطفى مدبولي في تعديل يونيو 2024، شملت 31 حقيبة وزارية بلغ عدد المدنيين فيها 26 وزيراً بنسبة 84%، فيما بلغ عدد القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية في وزارات مدنية 3 وزراء، وبلغ إجمالي نسبة القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية في مجلس الوزراء 16% بعدد 5 وزراء كما ضم مجلس الوزراء 3 وزيرات من السيدات بنسبة 10% مقارنة بنسبة 90% من الرجال.

ونوه التقرير الحكومي إلى أنَّ خبرات الوزراء متنوعة، إذ تضم الحكومة الجديدة 11 وزيرًا ذو خبرات دولية وإقليمية بنسبة بلغت 35% من إجمالي عدد الحقائب الوزارية، فيما ضمت 20 وزيراً ذو خبرات محلية بنسبة 65%.

حكومة أغسطس 2022

أما إحصائيات القوى البشرية لمجلس وزراء حكومة مصطفى مدبولي في تعديل أغسطس 2022، فكانت تشمل 32 حقيبة وزارية، وبلغ عدد القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية في وزارات مدنية 4 وزراء، وبلغ إجمالي نسبة الوزراء العسكريين في مجلس الوزراء 22% بعدد 7 وزراء، كما ضم مجلس الوزراء 6 وزيرات من السيدات بنسبة 19% مقارنة بنسبة 81% من الرجال، كما تنوعت خبرات الوزراء إذ ضمت الحكومة 8 وزراء ذو خبرات دولية وإقليمية بنسبة بلغت 25% من إجمالي عدد الحقائب الوزارية، فيما ضمت 24 وزيراً ذو خبرات محلية بنسبة 75%.

حكومة ديسمبر 2021

فيما ضم التعديل الوزاري في ديسمبر 2021 إجمالي 33 حقيبة وزارية بلغ عدد الوزراء المدنيين فيها 28 وزيراً، و3 وزراء من القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية، كما ضمت 8 وزيرات.

حكومة 2018

وضمت حكومة مصطفى مدبولي (2018-2021) إجمالي 32 حقيبة وزارية؛ وبلغ عدد الوزراء المدنيين 27 وزيراً، و3 وزراء من القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية، كما ضمت 8 وزيرات.

حكومة شريف إسماعيل سبتمبر 2015 يونيو 2018

ضمت حكومة شريف إسماعيل سبتمبر 2015 يونيو 2018 على 33 حقيبة وزارية؛ بلغ عدد الوزراء المدنيين منهم 31 وزيراً ووزيراً واحدا من القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية، كما ضمت 3 وزيرات.

حكومة إبراهيم محلب مارس - يونيو 2014

أما المهندس حكومة إبراهيم محلب من مارس - يونيو 2014، ضمت إجمالي 34 حقيبة وزارية؛ وبلغ عدد الوزراء المدنيين 31 وزيراً، ووزيراً واحدًا من القيادات أصحاب الخلفيات العسكرية، كما ضمت 4 وزيرات.