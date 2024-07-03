الدكتور محمود عيسى نائبا لمحافظ الغربية ضمن حركة المحافظين 2024

كشفت مصادر حكومية لقناة «إكسترا نيوز»، اختيار الدكتور محمود عيسي، رئيس مركز ومدينة طنطا الحالي، لتولي منصب نائب محافظ الغربية في تشكيل الحكومة الجديدة 2024.

الدكتور محمود عيسى عُين نائبًا لمحافظ الغربية ضمن حركة المحافظين 2024، والسبب في ذلك هو أنه أحد قيادات المحليات والجهاز التنفيذي بمحافظة الغربية، وله العديد من الإنجازات في مدينة طنطا، أهمها إنشاء كورنيش طنطا من كوبري قحافة حتى كوبري فاروق بطول نحو 1.5 كيلومتر.

التدرج في المناصب التنفيذية

تدرج «عيسى» في المناصب التنفيذية والمحليات حتى الوصول إلى حلف اليمين الدستورية اليوم، أمام رئيس الجمهورية كنائب لمحافظ الغربية ضمن حركة المحافظين 2024.

- عمل موظفًا في وحدة محلية.

- عمل كرئيس وحدة محلية بكفر الزيات.

- عمل كرئيس للمركز التكنولوجي بمجلس مدينة كفر الزيات.

- تولى في 2018 منصب نائب رئيس مجلس مدينة كفر الزيات.

- في شهر مارس 2019 تم تعيينه نائبًا لرئيس حي ثان طنطا.

- في شهر نوفمبر 2019 تم تعيينه كرئيس حي ثان طنطا.

- في شهر نوفمبر 2023 تم تعيينه في منصب رئيس مركز ومدينة طنطا.

دورات في التنمية المحلية

جدير بالذكر أنّ نائب محافظ الغربية الجديد الدكتور محمود عيسي، من مواليد قرية كفر العرب، إحدى قرى مركز ومدينة كفر الزيات، وحصل على العديد من الدورات في التنمية المحلية، آخرها، دورة وزارة التنمية المحلية في تدريب وإعداد القيادات المحلية في مجال شؤون الإدارة الهندسية والتصالح واسترداد أملاك الدوله وأنظمة الإدارة الحديثة، كما حصل على درجة الدكتوراه في الحقوق بعنوان «المسؤولية المدنية الناشئة عن الفساد المالي والإداري».