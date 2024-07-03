بالأسماء.. حركة المحافظين الجدد 2024.. صابر لـ«القاهرة» و«النجار» للجيزة
كتب:
إحسان شعبان
10:18 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
حركة المحافظين الجدد 2024
أعلنت قناة إكسترا نيوز القائمة الكاملة لحركة المحافظين الجدد 2024، وجاءت حركة المحافظين الجدد 2024 والقائمة الكاملة للاسماء على النحو التالي.
حركة المحافظين الجدد 2024
- أشرف مجدي ابراهيم الجندي محافظ الغربية
- إبراهيم صابر خليل خليل محافظ القاهرة
- عادل سعيد إبراهيم النجار محافظ الجيزة
- ايمن محمد إبراهيم عطية محافظ القليوبية
- جاكلين عازر عبد الحليم عازر محافظ البحيرة
- أحمد عبدالله الأنصاري محافظ الفيوم
- محمد هاني جمال الدين غنيم محافظ بني سويف
- عماد أحمد محمود كدواني محافظ المنيا
- هشام أحمد أبو النصر محافظ اسيوط
- عبد الفتاح نور الدين سراج محافظ سوهاج
- خالد محمود عبد الحليم عبد العال محافظ قنا
أسماء المحافظين الجدد اليوم
- طارق مرزوق عبد مغني محافظ الدقهلية
- ايمن محمد رشاد الشهابي محافظ دمياط
- علاء إبراهيم عبد المعطي محافظ كفر الشيخ
- إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظ المنوفية
- حازم محمد حسن الأشموني محافظ الشرقية
- خالد مبارك حسين بكري محافظ جنوب سيناء
- خالد شعيب محمود حسين محافظ مطروح
- محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد
- عمرو محمود حنفي محافظ البحر الأحمر
- خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء
- إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان
- محب حبشي خليل محافظ بورسعيد
- أكرم محمد جلال إسماعيل محافظ الإسماعيلية
- طارق حامد الشاذلي محافظ السويس
- أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية
- عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر
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