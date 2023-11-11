مصر تفوز بمقعد في مجلس المحافظين للاتحاد الدولي للمستشفيات

فازت مصر، ممثلة في الهيئة العامة للرعاية الصحية، بمقعد ضمن ثمان مقاعد بمجلس المحافظين للاتحاد الدولي للمستشفيات، وذلك لمدة 3 سنوات مقبلة.

جاء ذلك خلال أعمال القمة السنوية للاتحاد الدولي المستشفيات السادسة والأربعين، والمنعقدة في العاصمة البرتغالية لشبونة، بمشاركة وحضور الوزراء وقادة الهيئات والمؤسسات والمنظمات والاتحادات الصحية في أكثر من 140 جهة من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى صانعي القرار وراسمي السياسات الصحية العالمية.

وحصل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على 1752 صوتًا من أصل 2500 صوت هي إجمالي أصوات الجمعية العمومية للاتحاد، ليفوز بمقعد ممثلًا عن قارة أفريقيا وإقليم الشرق الأوسط.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي عن اعتزازه بثقة مجتمع المستشفيات الدولي بإنتخابه لهذا المنصب الدولي الرفيع، موجهًا خالص شكره وتقديره لثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للمستشفيات، ومجلس المحافظين السابق، مؤكدًا أن ذلك يعد تمثيلًا مشرفًا لمصر، وأنه ولأول مرة في تاريخها، والذي يعكس مدى التطور والإصلاح الصحي والتميز الذي وصلت إليه في القطاع الصحي، والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لهذا القطاع المهم والحيوي.

وأكّد السبكي، حرصه الشديد على بذل المزيد من الجهد لإثبات قدرة مصر وكوادرها الوطنية على تولي مناصب دولية مؤثرة وفاعلة، كما أعرب أيضًا عن سعادته بهذا المنصب في مجلس المحافظين.

وأشاد السبكي، خلال كلمته عقب إعلان نتائج الانتخابات بفوز مصر ممثلة في هيئة الرعاية الصحية بمقعد أفريقيا وشرق المتوسط بمجلس محافظي الاتحاد الدولي للمستشفيات، أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة نظرة العالم الجديدة للنظام الصحي المصري، والنهوض بقطاع الرعاية الصحية في مصر، بعد الطفرة غير المسبوقة المحققة في تحسين مؤشرات الصحة العامة، وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والذي كان السبب وراء نجاحه هو دعم ومتابعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، و سعيه اللامحدود لكل ما من شأنه الارتقاء بخدمة الوطن والمواطنين، ومن أهمها قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي، أنه لدينا بمصر خطة طموحة للإصلاح الصحي بدأت بنجاح، وحققت تحسن كبير في مؤشرات الصحة العامة، وتطبيق متطور للتغطية الصحية الشاملة، بدعم فخامة الرئيس السيسي، الذي وضع الصحة على رأس الأولويات، ويسعى دائمًا لمساندة ودعم الأشقاء في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأشاد السبكي، بالدعم الكبير الذي يقدمه الاتحاد الدولي للمستشفيات الذي يضم أكثر من 2500 مؤسسة وجهة دولية، في تعزيز التواصل والتعاون بين مستشفيات العالم، لتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة والممارسات الناجحة في إدارة القطاع الصحي، وتعزيز الشراكات الدولية التي تعمل على التحسين والتواصل المستمر مع الخبرات العالمية، والذي ينعكس بمردود إيجابي كبير على الهيئات والمؤسسات الصحية في مختلف دول العالم، متعهدًا ببذل كل الجهد لدعم ومساندة الإتحاد لأنظمة الرعاية الصحية بأفريقيا والشرق الأوسط.

وختتم السبكي، كلمته، بالتأكيد على إدانة كافة أعمال العنف الوحشية التي تستهدف المدنيين والمستشفيات وطواقم الرعاية الصحية ومركبات الإسعاف بأراضي فلسطين المحتلة، وطالب بالوقف الفوري لأي عمل عدائي ضد المنشآت الطبية أو العاملين بها.