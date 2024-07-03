آمال وتطلعات عريضة.. ردود فعل واسعة على تعيين أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف

قبل ساعات قليلة من أداء اليمين الدستورية كوزير للأوقاف في الحكومة الجديدة، حظى الدكتور أسامة الأزهري بدعمٍ عارمٍ من مختلف أطياف المجتمع المصري، فمنذ إعلان تعيينه، انهالت عليه عبارات التهنئة والتبريكات من قبل المواطنين الذين يعقدون عليه آمالاً عريضة في إحداث نقلة نوعية في ملف تجديد الخطاب الديني، وصولاً إلى العلماء الأجلاء الذين حرصوا على التعبير عن دعمهم الكامل له في منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد في أداء مهامه.

ردود فعل إيجابية على تعيين أسامة الأزهري وزيرًا للأوقاف

جاء الداعية الحبيب علي الجفري، على رأس قائمة المهنئين للشيخ أسامة الأزهري، عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، قائلًا: «أسأل الله أن يعين أخي العلّامة المُحَدِّث الشيخ أسامة الأزهري على حسن القيام بأمانة خدمة تبليغ كلمة الحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يؤيده بجند التوفيق الرباني، وأن يُمِدَّه بمدد الهدي النبوي، وأن يُلهمَهُ مراضيه في النيّات والأقوال والأفعال والقرارات، وأن ينفع به وبعلمه البلاد والعباد».

«الشيخ أسامة الأزهري، صاحب الانتماء الوطني، والعقل المتفتح، والثقافة الغزيرة»، هكذا بدأ الإعلامي محمد سعيد محفوظ كلماته لتهنئة الأزهري بتوليه مهمة وزارة الأوقاف في الفترة المقبلة، خلفًا للشيخ مختار جمعة، وأكمل: «متفائل بالتغيير الوزاري الذي لمست حرصاً وطنياً ومهنياً كبيراً على تدقيقه».

تهنئة خاصة للأزهري من الورداني والجندي

الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هنأ الوزارء الجدد، لكنه خص بالذكر وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، عبر برنامجه التليفزيوني «لعلهم يفقهون» على قناة «dmc»، قائلا: «نهنئ الوزراء الجدد بهذا التشريف والتكليف الذي أولوا إياه، وأخص بالذكر الدكتور أسامة الأزهري الذي أُسندت إليه حقيبة الأوقاف، فهي مهمة كبيرة وصعبة».

فيما تقدم فضيلة الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بخالص التهاني والتبريكات للدكتور أسامة الأزهري بمناسبة توليه حقيبة وزارة الأوقاف المصرية بالتشكيل الوزاري الجديد، متابعا: «سائلين المولى سبحانه وتعالى لفضيلته دوام التوفيق والسداد والفتح، والعون على تقديم ما ينفع البلاد والعباد، فاللهم سدِّد خُطى جميع وزراء الحكومة المصرية الجديدة، وسُق لشعبنا الكريم الخير على أيديهم».

قدم الشيخ خالد الجمل خطيب متطوع في الأوقاف، التبريكات والتهاني للشيخ أسامة الأزهري على تكليفه الوزاري الجديد، متمنيًا له التوفيق والسداد في خطواته المقبلة: «اللهم أيده وأعنه على مسؤوليته هذه لما فيه خير البلاد والعباد اللهم آمين، د. أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف المصرية 2024، كل الشكرا لفضيلة د. مختار جمعة على هذا العمل والجهد الشاق طوال سنوات توليه وزارة الأوقاف».

وأضاف عبر حسابه على «فيسبوك»: «وأسأل الله أن يعين فضيلة د. أسامة الأزهري العالم الجليل والبطل الجديد في ولايته الجديدة لوزارة الأوقاف، فالدكتور أسامة الأزهري كقيمة وقامة علمية مشرفة لنا جميعا تجعلنا نأمل بأن يوفقه الله في قيادة أحد أصعب وأدق الوزارات المصرية».