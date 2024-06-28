وزارة الأوقاف تفتتح 82 مسجدًا جديدًا بالمحافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف المصرية عددًا من المساجد الجديدة وإحالة وتجديد بعض المساجد القائمة بالفعل، وذلك في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وبذلك يكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (1059) مسجدًا، منها 82 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و234 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

افتتاح مساجد وزارة الأوقاف

وشهدت المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، قيام وزارة الأوقاف المصرية بافتتاح عدد من المساجد الجديدة ومساجد الإحلال والتجديد، وعن مساجد الإحلال والتجديد، فقد جاءت على النحو التالي:

مديرية أوقاف سوهاج

- مسجد الواحد الأحد، في قرية الخيام، التابعة لمركز دار السلام.

مديرية أوقاف المنيا

- مسجد الحاج رفعت، في المعصرة، بملوي

مديرية أوقاف أسوان

- مسجد جزيرة سهيل، في الكرور التابعة لمركز أسوان.

مديرية أوقاف بني سويف

- مسجد الرحمن الغربي، في قرية الدوية، التابعة لمركز بني سويف.

مديرية أوقاف أسيوط

- مسجد الرحمة، في زاوية هارون، بديروط.

مساجد الصيانة

أما عن المساجد التي تم صيانتها وافتتاحها في يوم الجمعة اليوم، فقد جاءت على النحو التالي:

مديرية أوقاف قنا

- عمرو بن العاص، في الشلايلة بنجع حمادي.

- مسجد النور، في الشلايلة بنجع حمادي.