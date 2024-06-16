وزير الأوقاف ينشر نص خطبة الجمعة المقبلة.. «البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم»

نشر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، نص خطبة الجمعة القادمة الموافقة 21 يونيو، والتي تأتي تحت عنوان «البحث العلمي ودوره في تقدم الأمم»، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

نص خطبة الجمعة القادمة

وجاء نص خطبة الجمعة كالتالي:

فقد حلنا ديننا الحنيف على العلم والفكر وفتح للعقل البشري آفاق البحث والمعرفة والمتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بالدعوة إلى البحث والتفكر والتأمل، على أننا نؤكد أن البحث العلمي الذي رغب فيه الإسلام ليس مقتصراً على البحث في ميدان العلم الشرعي فحسب ، وإنما يشمل البحث في كل علم ينفع الناس في شتون دينهم وشئون دنياهم.

وفي ذلك دلالة على اهتمام الإسلام وعنايته بالبحث في العلوم الكونية كاهتمامه وعنايته بالبحث في العلوم الشرعية، وكذلك عندما حث نبينا صلى الله عليه وسلم على البحث العلمي، جعل حديثه عاما يشمل البحث في جميع العلوم والفنون والمعارف وقد استجاب علماء الإسلام على مر التاريخ لهذه الدعوة العظيمة إلى البحث في سائر العلوم وقاموا بنهضة علمية شاملة كان لها أعظم الأثر في تدوين العلوم والفنون وكان لهم قصب السبق في شتى ميادين العلم فألقوا في الجبر والهندسة، والفلك والطب، وغيرها من أبواب العلم، فقد عرف تاريخنا العربي علماء كثر في مختلف المجالات من أمثال: جابر بن حيان ومحمد بن موسى الخوارزمي والفارابي وابن سينا وأبو القاسم الزهراوي والحسن بن الهيثم وابن النفيس وغيرهم من العلماء المبدعين في مختلف دروب العلم والمعرفة.

لا شك أن البحث العلمي أساس تقدم الأمم، فهو سبيل تطور الصناعات ونمو التجارات والأمة العظيمة هي التي تبني بالعلم وتبهر العالم بما تنتجه في مختلف المجالات، ومن ما تخرجهم من أطباء ومهندسين ومبرمجين وكيميائيين وفزيائيين.