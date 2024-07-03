من القاهرة للوادي الجديد.. 9 سيدات في القائمة الكاملة لنواب المحافظين الجدد 2024

أعلنت قناة اكسترا نيوز قائمة نواب المحافظين الجدد 2024، اليوم، وتضمنت القائمة الكاملة للأسماء 9 سيدات نائبات لعدد من المحافظات، وتعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسماء النائبات التسع.

أسماء السيدات في قائمة نواب المحافظين الجدد 2024

وتولت السيدات في قائمة نواب المحافظين الجدد 2024 مناصبهن في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، دمياط، الشرقية، البحر الأحمر، جنوب سيناء، الوادي الجديد، وجاءت أسمائهن كالتالي:

نائب محافظ القاهرة

- منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة.

- أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية.

نائب محافظ الجيزة 2024

- هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة.

- ايمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية.

- شيماء محمد الصديق نائبا لمحافظ دمياط.

- لبنى عبدالعزيز حبيب نائبا لمحافظ الشرقية.

- ماجدة حنا بباوي نائبا لمحافظ البحر الأحمر.

- إيناس سمير حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء.

- حنان مجدي نورالدين نائبا لمحافظ الوادي الجديد.

ومن المتوقع أن يؤدي المحافظون ونوابهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الساعات القليلة المقبلة لتولي مهام عملهم داخل المحافظات.