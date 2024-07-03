ديمقراطيون يطالبون بايدن بالانسحاب من الانتخابات الأمريكية: لابد أن يتخذ القرار بنفسه

بينما يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ودائرته الداخلية التمسك بمبادئه بعد أدائه الكارثي في ​​المناظرة الأسبوع الماضي، عبر عدد من الزعماء الديمقراطيين عن رغبتهم في تنحي «بايدن» من أجل مصلحة الحزب والبلاد، بحسب ما كشفت شبكة الإذاعة الأمريكية «CNN».

ديمقراطيون يطالبون بتنحي بايدن

وقال النائب الديمقراطي لويد دوجيت، من تكساس أول المنشقين عن الصف، في بيان رسمي: «أنا أمثل قلب منطقة الكونجرس التي كان يمثلها ذات يوم ليندون جونسون، وفي ظل ظروف مختلفة، اتخذ القرار المؤلم بالانسحاب وينبغي للرئيس بايدن أن يفعل الشيء نفسه».

وأضاف عضو ديمقراطي آخر في مجلس النواب: «هناك مجموعة كبيرة ومتزايدة من الديمقراطيين في مجلس النواب قلقون بشأن ترشيح الرئيس، ويمثلون شريحة واسعة من الكتلة»، مضيفا: «نحن قلقون بشأن مساره وقدرته على الفوز.. نريد أن نمنحه مساحة لاتخاذ قرار بالتنحي».

لقاء بايدن مع حكام الولايات الديمقراطيين

خرج البيت الأبيض يؤكد أنه من المتوقع أن يلتقي «بايدن» مع حكام الولايات الديمقراطيين وزعماء الكونجرس، وجاء الإعلان بعد أن ذكرت شبكة «سي إن إن» أن بعض الحكام أعربوا عن مخاوفهم بشأن أداء الرئيس في المناظرة.

وقال العديد من الديمقراطيين لشبكة CNN إنهم امتنعوا عن الذهاب إلى بايدن مباشرة، على أمل أن يتخذ القرار بنفسه، لكن الصبر بدأ ينفد، وسط إشارات إلى أن بايدن لم يتخذ أي خطوات للنظر بجدية في المخاوف المتزايدة.

وقال مساعدو «بايدن» إنه على استعداد للسفر إلى الولايات المتأرجحة هذا الأسبوع، في إشارة إلى أنه ليس لديه خطط لتغيير المسار أو التنحي.