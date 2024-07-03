اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الجديد.. مناصب قيادية وخلفية أمنية واسعة

أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، تعيين اللواء عماد أحمد محمود كدواني، محافظا للمنيا، خلفًا للواء أسامة القاضي، وذلك ضمن حركة تغييرات واسعة شملت العديد من الوزارات والمحافظات في جمهورية مصر العربية.

السيرة الذاتية لمحافظ المنيا

ويتمتع اللواء كدواني بمسيرة حافلة بالإنجازات والخبرات الأمنية والإدارية المتنوعة، حيث تدرج في المناصب بوزارة الداخلية منذ تخرجه، شغل خلالها العديد من المناصب القيادية المهمة، كان أبرزها:

- مدير أمن محافظة مطروح عام 2019.

- مدير قطاع القاهرة الجديدة.

- مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن.

مهارات قيادية عالية اللواء عماد محمود كدواني

وهذه المناصب السابقة تتطلب مهارات قيادية عالية وكفاءة وخبرات أمنية واسعة، مما يؤهله بشكل ممتاز لإدارة محافظة المنيا وتحقيق التنمية الشاملة لها في مختلف المجالات، حيث أعرب أهالي المنيا عن ثقتهم في خبرة اللواء كدواني، التي ستساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن والاستقرار بالمحافظة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.