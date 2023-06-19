خطوات استخراج تصاريح العمل إلكترونيا.. «احصل عليه وأنت في بيتك»

تقدم وزارة الداخلية أكثر من 30 خدمة مهمة، من خلال موقعها الإلكتروني وذلك للتوفير على المواطنين الكثير من الوقت والمجهود وعدم الذهاب إلى المصالح الحكومية، «احصل عليه وأنت في بيتك» ومن بين تلك الخدمات المتعلقة باستخراج تصاريح العمل والتي تهم الكثير من المواطنين.

خطوات الحصول على تصاريح العمل إلكترونيًا

وخلال التقرير التالي، ترصد «الوطن» خطوات الحصول على خدمات تصاريح العمل إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية.

وتتمثل الخطوة الأولى في الدخول على موقع وزارة الداخلية من خلال هذا الرابط ، وبعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة دليل الخدمات الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية ومن بينها خدمات تصاريح العمل.

وعند الضغط على تصاريح العمل، ستظهر لك اختيارات وهي استخراج تصريح عمل لأول مرة، تجديد تصريح عمل، بدل فاقد تصريح عمل، مخالصة.

وللحصول على أي من تلك الخدمات، تقوم بالضغط على أيقونة الخدمة، ثم إدخال بعض البيانات وهناك بعض الأوراق العامة لاستخراج تصريح عمل ومنها صورة من بطاقة الرقم القومي، صورة من جواز السفر، صورة من تصريح العمل القديم، صورة من الإقامة أو صورة من تأشيرة الخروج والعودة، صورة من تأشيرة العمل الموجودة داخل جواز السفر مع صورة الإجازة في حالة أنك الموظف حكومي.

وبعد إدخال تلك البيانات، تقوم بتحديد طريقة دفع الرسوم وبعد ذلك تحديد موعد الاستلام.