تنسيق تمريض المنيا 2024.. شروط التقديم والحد الأدنى للقبول

تستعد مديرية الصحة في محافظة المنيا لاستقبال طلبات الالتحاق بمدارس التمريض التابعة لها، وذلك مع صدور نتائج الشهادة الإعدادية 2024 وتحديد تنسيق تمريض المنيا 2024.

ويشمل تنسيق تمريض المنيا 2024 الحد الأدنى للقبول، وشروط التقديم، والأوراق المطلوبة، وتتضمن شروط التقديم في مدارس تمريض المنيا 2024 مايلي:

- الحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» أو ما يعادلها.

- أن يكون المتقدم غير متزوج ويُقر بالتفرغ للدراسة وعدم الزواج طوال مدة الدراسة.

- أن يكون الطالب قد درس اللغة الإنجليزية سواء كلغة أولى أو ثانية.

- حسن السير والسلوك وأن يكون الطالب مصري الجنسية.

- اجتياز جميع الاختبارات المطلوبة وكشف الهيئة الطبية.

تنسيق تمريض المنيا 2024

وقال مسئول بمديرية الصحة بالمنيا - فضل عدم ذكر أسمه - في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحد الأدنى الخاص لـ تنسيق تمريض المنيا 2024 للقبول في مدارس التمريض للعام الدراسي 2024 هو 230 درجة، علما بأنه قد يرتفع الحد الأدنى للقبول اعتمادًا على إجمالي عدد المتقدمين وعدد الأماكن المتاحة في كل مدرسة، ويتم قبول الطلاب وفقًا لأعلى المجموعات، مع مراعاة شروط القبول الأخرى.

الأوراق المطلوبة للتقديم بتمريض المنيا 2024

- أصل شهادة إتمام التعليم الأساسي «الشهادة الإعدادية» أو ما يعادلها.

- صورة شهادة الميلاد مأخوذة من السجل المدني.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

- عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 6 × 4.

- إقرار من الطالب بالتفرغ للدراسة.

- شهادة طبية حديثة من مستشفى حكومي تثبت خلو الطالب من الأمراض المعدية.