دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة كتب: شريف سليمان 01:34 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024 صفارات الإنذار أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات غلاف غزة «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في 3 مستوطنات بالجليل الأعلى إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار لا تتوقف في مستوطنات الشمال منذ الصباح صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة المالكية شمال إسرائيل قرب حدود لبنان صفارات الإنذار تدوي في 5 مستوطنات بالجليل الأعلى صفارات الإنذار غلاف غزة مستوطنات بقلم شريف سليمان