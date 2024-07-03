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دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة 

كتب:

شريف سليمان
01:34 ص | الأربعاء 03 يوليو 2024
صفارات الإنذار

صفارات الإنذار

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، دوي صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، وفقا لخبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

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بقلم شريف سليمان