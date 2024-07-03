ملفات مهمة على طاولة وزير الصحة الفترة المقبلة.. بينها الاستراتجية الوطنية للدواء

ملفات مهمة ينتظرها وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان بعد تجديد الثقة فيه من قبل رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمها مشروع حياة كريمة، وملف الرعايات والحضانات والتأمين الصحي الشامل، واستكمال ملف المباردات الصحية، واستكمال مشروع تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، المشروع القومي لخدمات تصنيع مشتقات الدم والبلازما.

ملفات شائكة على طاولة وزير الصحة والسكان الفترة المقبلة

واستعرضت مصادر مطلعة بوزارة الصحة والسكان الملفات والمحاور الشائكة المقرر مناقشتها، وتنفيذها على طاولة وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الفترة المقبلة، وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ إبرز الملفات التي من المقرر العمل عليها الفترة المقبلة هي الاستمرار في تدشين المبادرات الصحية التي تهتم بجميع الفئات العمرية المختلفة، والتوسع في محافظات التأمين الصحي الشامل ذات الكثافة السكانية العالية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ملف حياة كريمة وملف تطوير المستشفيات

وتابعت المصادر، بأنّ الفترة المقبلة ستشهد مناقشة الاستراتجية الوطنية للدواء والملفات المتعلقة بالصحة وتأثير المناخ وملف حياة كريمة وملف تطوير المستشفيات والاستثمار في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن وزارة الصحة والسكان تستعد لتطوير مايقرب من 1000 مشروع طبي خلال السنوات المقبلة، ما بين إحلال وتجديد وذلك بهدف توفير أفضل خدمة مقدمة للمواطنين.

ملف الحضانات والرعايات

وأضافت المصادر أن هناك توجيهات مشددة على تقديم الخدمة الطبية للمواطن بشكل يليق بيه وتوفير حياة كريمة له، وفيما يتعلق بالأطباء، قالت المصادر أن هناك تأكيد بأهمية الاهتمام بالاطباء وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين البيئة الخاصة بالعمل لهم بشكل كامل، مشيرة إلى ملف الرعايات والحضانات والعمل على ارتفاع عدد حضانات الأطفال في مصر.

واستكملت المصادر، أن الوزارة الفترة الماضية بدأت فى الاستعداد لتطبيق الهيكل الإداري الجديد ومن المقرر، خلال الفترة المقبلة، العمل على استحداث مناصب وإلغاء عدد من الإدارات وسيتم الإعلان عنها الفترة المقبلة.