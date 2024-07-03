لو عايز تفتح مشروع.. كيف تستفيد من مبادرة ابدأ؟

تقدّم مبادرة «ابدأ» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 29 أكتوبر 2022 أثناء الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، مميزات وخدمات كثيرة للشباب، منها توفير خدمة البحث والتطوير للمشروعات المستهدفة والقائمة، وتدريب العمالة الفنية، وإتاحة الفرصة لتسويق المنتجات ودعم تصديرها، وتسهيل الحصول على أراض صناعية، وتسهيل الإجراءات الروتينية لتنتهي في أسرع وقت ممكن.

وتوفر مبادرة ابدأ الدعم حال كان الشخص يرغب في تنفيذ فكرة مشروع في قطاع الصناعات، وترصد السطور التالية كيفية الاستفادة من مبادرة ابدأ والحصول على دعم.

كيف تستفيد من مبادرة ابدأ؟

- التقدم بطلب على الموقع الإلكتروني لمبادرة ابدأ.

- تسجيل البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني لمبادرة ابدأ.

- إضافة دراسة الجدوى المرتبطة بفكرة المشروع على أن تشمل دراسة مالية وفنية.

تفاصيل التقديم للحصول على دعم مشروع؟

- تقديم المشروع المرغوب فيه للجهات المعنية في الدولة.

- تتواصل مبادرة ابدأ مع صاحب المشروع لاتخاذ اللازم وتعمل على دراسته لاتخاذ القرار.