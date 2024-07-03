«ابدأ» مبادرة وطنية تهدف إلى رفع شعار «صنع في مصر» لجذب الاستثمارات

أشاد محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، بالدور التي تقوم به مبادرة «ابدأ» في مساعدة المصانع، التى ترغب من خلال تقديم الدعم لهم من أجل تقنين أوضاعها والحصول على التراخيص من خلال مساعدتها فى استكمال الإجراءات اللازمة وتقنين أوضاعها مع الجهات المعنية وتيسير انتقال هذه المصانع إلى المناطق والمجمعات الصناعية بناء على طلبها.

الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات

وفي بيان صحفي، أضاف «البهي»، أن هدف أبدا في المقام الأول هو دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وتقوم بالعمل من خلال عدة أهداف ومحاور لتنمية المشروعات وتحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين في قرى «حياة كريمة» بالتنسيق مع شركة «ابدأ» المتخصصة فى الإدارة والاستثمار، وأنهما يكملان بعضهما البعض.

توطين أكثر من 23 صناعة لأول مرة في مصر

أشار إلى أن «ابدأ» وطنت أكثر من 23 صناعة لأول مرة في مصر، مثل، الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف بإجمالي استثمارات 1.23 مليار دولار في المرحلة الأولى، وتفتتح 8 مشروعات بإجمالي وفر تجاوز الـ750 مليون دولار سنويا، وتخطط لافتتاح 23 مشروعا في الـ3 سنوات المقبلة بإجمالي وفر2.7 مليار دولار سنويا.

جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة

وأضاف أن المبادرة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تحسين صورة مناخ الاستثمار في الخارج، والترويج للخدمات والحوافز المقدمة للمستثمرين الصناعيين لزيادة حجم الإنتاج الصناعي لأن مصر تتمتع بميزة تنافسية مغرية من خلال توقيعها لعدة اتفاقيات دولية مثل اتفاقيات التجارة الحرة وأغادير والكوميسا والميركسيور، مما يسمح بنفاذ المنتجات للعديد من الأسواق دون رسوم جمركية، مشددًا على أهمية الترويج لهذه الميزة التنافسية مع العمل في الوقت نفسه على تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار.