ياسمين فؤاد وزيرة وأم وقدوة: ابني بيساعدني وبينزل معايا في جولات ميدانية

نجاح المرأة في عملها ووصولها إلى منصب قيادي رفيع، ينعكس بالتأكيد على أسرتها خاصة أبنائها الذي يسعون للسير على دربها وتحقيق جزء من نجاحها، فهي الأم والمدرسة والقدوة في الحياة العملية، وهذا ما حدث مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، التي تستكمل مهمتها في حكومة مدبولي الجديدة، إذ روت في حوارات تليفزيونية سابق كيف تأثر نجلها الكبير بنجاحها في عملها، لدرجة أنه يرافقها في عدد من جولاتها الميدانية.

ابنها يشاركها الحملات التفتيشية

وحكت «ياسمين» في لقاء مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عن علاقتها بابنها الكبير قائلة: «أدهم بينزل معايا في الحملات التفتيشية ومرة نزل معايا في حملة جمع القمامة في إمبابة، وطول الوقت بيحب يحاورني وينقاشني طب أنا ممكن أساعد إزاي، طب تكلفة النقل عاملة إزاي، واقترح عليا ننقل القمامة عن طريق النهر بدل البر، لأن عندنا نهر النيل وبالتالي نوفر التكلفة»، موضحة أن أبناءها دايمًا متحمسين لعملها، ولديهم رغبة في مساعدتها ويقدرون حجم المسؤولية التي تواجهها.

وتحدثت وزيرة البيئة عن أسرتها قائلة: «عيلتي هما كل حاجة، أنا اتربيت في حب وتضحية، وبربي ولادي على نفس الشيء وهما دايمًا معايا وبيساعدوني»، موضحة أنها فقدت والدها وهي في عمر الـ8 سنوات، مشيرة إلى أن والدتها تعبت كثيرا من أجل تربيتها هي وشقيقها، وقالت عنها: "كانت أم مش عادية، لأنها تعبت وكافحت أوي، وأصرت أننا نفضل في مدرسة بورسعيد في الزمالك أنا وأخويا ومنتأثرش أبدًا».

"ياسمين": والدتي علمتني إن الشغل أهم حاجة في الحياة

وروت «ياسمين» تفاصيل علاقتها بوالدتها الكاتبة الصحفية ناهد المنشاوي: «ماما دايمًا في ضهري، هي كل حاجة في حياتي كانت بتزقني دايمًا لقدام، ولما عملت الماجيستير كانت أول واحدة بتدعمني، وكانت بتشتغل ليل ونهار وعلمتني أطلع مسؤولة مع أني كنت الصغيرة، فهي علمتني أن الشغل هو حاجة مهمة تخليك تكمل حياتك».

علاقتها بأبنائها

رحلة كبيرة خاضتها الدكتورة ياسمين فؤاد خلال عملها على مدار أكثر من 25 عامًا، تزوجت خلالها وأنجبت وأصبحت أمًا: «الحياة اختلفت لما اتجوزت وخلفت، مش بصورة كلية لأن طول عمري كنت بشتغل أوقات طويلة، لكن اختلفت من ناحية المسئولية اللي عليك في البيت والوزارة، لكن أسرتي دايمًا كانت القوة الداعمة».

«أنت محتاج إنك تغير حياة الشعب وتعمله إنجازات يحس بيها، لأنك من فريق عمل بيبني، ومحتاج تقوي أسرتك وتساعدهم وتربي، فهما ساعدوني أوازن بين الاتنين»، بهذه الكلمات عبرت «فؤاد» عن كم المسئولية التي تحملها على عاتقها: «دايمًا بشوف أسرتي أنهم طرف هيمشوا معايا في المسيرة دي، وهما محسسني أن كلنا بنكمل بعض، ومتفاهمين جدًا بشغلي وظروفه».

مسيرة الدكتورة ياسمين فؤاد

درست في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحصلت على الماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس، وشغلت منصب مساعد وزير البيئة منذ عام 2014، وتولت مناصب عديدة في الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والجامعات، لما تمتلك من خبرة في مجالات البيئة والتعاون الدولي، حتى تولت منصب وزيرة البيئة وجدد الثقة بها مرة أخرى خلال التشكيل الوزاري الجديد، إذ دومًا ما تلقب بـ«ابنة الوزارة».