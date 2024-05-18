ياسمين فؤاد: تطوير المناهج البيئية بالجامعات في مباحثات مع «البنك الدولي»

عقدت وزارة البيئة من خلال مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى»، اجتماعاً مع بعثة البنك الدولي لمناقشة النشاط الخاص بتنمية المهارات وتطوير المناهج الجامعية، فيما يخص البرامج البيئية، ضمن أنشطة تنمية المهارات الخاصة بالمكون الأول للمشروع «تعزيز نظام دعم اتخاذ القرارات بشأن نوعية الهواء».

بحث اعتماد خبراء البيئة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، أن مشروع هو بحث اعتماد خبراء البيئة، ليتم ربطه مع منظومة القيد والاعتماد بوزارة البيئة، وذلك في إطار تحديث وتطوير أداء منظومة تأهيل وتعيين الأفراد، الراغبين في الحصول على شهادات استشاري بيئي أو أخصائي بيئي معتمد، من جهاز شئون البيئة.

وأشارت إلى أنه تم بحث تطوير المناهج الجامعية ومعرفة الوضع الحالي للمناهج، بجامعة عين شمس وجامعة القاهرة، فيما يخص العلوم البيئية التي تتبع وزارة التعليم العالي، وتم الوصول إلى أن التطوير يجب أن يواكب المعايير الدولية، وأن يحتوي على جميع العلوم البيئية وعدم اقتصاره على نظام جودة الهواء فقط.

معايير السلامة البيئية والاجتماعية

وأوضحت وزيرة البيئة، أنه تم عقد اجتماع بين وحدة تنسيق المشروع ووحدة تنفيذ المكون السادس بالمشروع «إدارة المخلفات الصحية»، وفريق البنك الدولي، من أجل مناقشة أنشطة المكون السادس، حيث تم الاتفاق على الأنشطة ذات الأولوية وتحديد مدة تنفيذ كل نشاط، سواء الأنشطة الخاصة بالادارة المتكاملة للمخلفات الالكترونية، أو مخلفات الرعاية الصحية، وقد تم الانتهاء من صياغة مؤشرات الأداء، ومناقشة معايير السلامة البيئية والسلامة الاجتماعية، فيما يخص إدارة المخلفات الإلكترونية ومخلفات الرعاية الصحية.