الحكومة تلتقط صورة تذكارية مع الرئيس السيسي عقب حلف اليمين

أدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل في قصر الاتحادية، وعقب انتهاء مراسم حلف اليمين التقطت الحكومة الجديدة صورة تذكارية مع الرئيس.

ويضم التغيير الوزاري، بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أحمد كوجك وزير المالية، خالد عبد الغفار وزير الصحة، اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي، سامح الحفني وزير الطيران، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، محمد عاشور وزير التعليم العالي، شريف فاروق وزير التموين، كريم بدوي وزيرا للبترول، محمود مصطفى وزيرا للكهرباء، الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة، شريف الشربيني وزيرا للإسكان، أسامة الأزهري وزيرا للأوقاف، عمرو طلعت وزير الاتصالات، مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما يضم التشكيل الجديد، حسن الخطيب وزير الاستثمار، رانيا المشاط وزيرة التخطيط، علاء فاروق وزير الزراعة، هاني سويلم وزيرا الري، المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية، منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أحمد هنو وزير للثقافة، محمد جبران وزير العمل، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، محمد شيمي وزير قطاع الأعمال، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.