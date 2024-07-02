الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي بشأن الموازنة العامة

نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا جديدًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، في العدد 23 مكرر، اليوم، بشأن ربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023، إذ نصت المادة الأولى على ربط حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 3.1 مليار جنيه، كما يربط حساب ختامي إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1.6 مليار جنيه.

ونصت المادة الثانية على أن يوزع حساب ختامي استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023 كالآتي:

المصروفات

يربط حساب ختامي المصروفات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ2.2 مليار جنيه موزعة كالآتي:

الباب الأول الأجور وتعويضات العاملين

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 412.5 مليار جنيه.

الباب الثاني شراء السلع والخدمات

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 127.8 مليار جنيه.

الباب الثالث الفوائد

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 774.2 مليار جنيه.

الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 454.1 مليار جنيه.

الباب الخامس المصروفات الأخرى

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 127.1 مليار جنيه.

الباب السادس شراء الأصول غير المالية

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 289 مليار جنيه.

ثانيًا حيازة الأصول المالية

الباب السابع حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 25.3 مليار جنيه.

ثالثًا القروض

الباب الثامن سداد القروض المحلية والأجنبية

يربط إجمالي هذا الباب بمبلغ 869.1 مليار جنيه.