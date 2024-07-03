قيادات الأوقاف يتوجهون بالشكر للرئيس السيسي بعد تعيين الأزهري وزيرًا لهم

توجه قيادات وأئمة وزارة الأوقاف والعاملون بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على ثقته الغالية لتعيين الدكتور أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف، متمنين له كل التوفيق والسداد، وأن يعينه الله عز وجل على ما أقامه فيه، وأن ينفع به البلاد والعباد.

جاء ذلك عقب أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة اليوم، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

من هو الدكتور أسامة الأزهري؟

جدير بالذكر أن الدكتور أسامة الأزهري ولد في محافظة الإسكندرية يوم الجمعة 16 يوليو 1976.

- نشأ في محافظة سوهاج.

- حصل على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- حصل على الماجستير في الحديث الشريف وعلومه من كلية أصول الدين.

- عمل معيدًا بقسم الحديث الشريف بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بأسيوط.

عمل مدرسًا مساعدًا بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية بالزقازيق.

- حصل على الدكتوراة من كلية أصول الدين بمرتبة الشرف الأولى.

- شغل الدكتور أسامة الأزهري منصب مستشارا دينيا لرئيس الجمهورية.

- شغل الدكتور أسامة الأزهري منصب عضو مجلس النواب، وكان وكيلا لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب.