بعد حلف اليمين أمام الرئيس.. 9 وزراء باقين في الحكومة

أدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، واللافت أن التغيير الوزاري في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء، شهد بقاء عدد من الوزراء من الحكومة السابقة.

الوزراء الباقون في حكومة مدبولي

شملت قائمة التشكيل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، 9 وزراء باقون فى التشكيل الحكومي الجديد، وهم:

- خالد عبد الغفار وزير الصحة.

- اللواء مهندس محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.

- محمد عاشور وزير التعليم العالي.

- عمرو طلعت وزير الاتصالات.

- هاني سويلم وزير الري.

- كامل الوزير وزير النقل.

- أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

- رانيا المشاط وزيرة التخطيط.

- ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

أبرز الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري

- بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة.

- المستشار عدنان فنجري وزير العدل.

- أحمد كوجك وزير المالية.

- سامح الحفني وزير الطيران.

- محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم.

- شريف فاروق وزير التموين.

- كريم بدوي وزير البترول.

- محمود مصطفى وزير الكهرباء.

- شريف الشربيني وزير الإسكان.

- أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

- مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

- حسن الخطيب وزير الاستثمار.

- علاء فاروق وزير الزراعة.

- المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية.

- منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

- أحمد هنو وزير الثقافة.

- محمد جبران وزير العمل.

- شريف فتحي وزير السياحة والآثار.

- محمد شيمي وزير قطاع الأعمال.