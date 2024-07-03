عضو بـ«الشيوخ» يطالب الحكومة الجديدة بتبني سياسات جديدة لدعم مسار التنمية

أكد النائب فرج فتحي، عضو مجلس الشيوخ، أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة من تاريخها، إذ تضم الحكومة الجديدة عددا من ذوي الكفاءات والخبرة، إذ تتطلب الملفات وجود رؤى واضحة وغير تقليدية، للتعامل مع القضايا الاقتصادية المختلفة من أجل تحقيق طفرة ملموسة يشعر بها كل مواطن.

مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي

وأضاف أن الحكومة الجديدة عليها أن تواصل مسيرة الإصلاح السياسي والاقتصادي، وأن تحافظ على حالة التلاحم الشعبي التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية، باعتبار ذلك خط الدفاع الأول عن أمن واستقرار الدولة وحماية أمنها القومي في ظل التهديديات الإقليمية.

تبني أفكار مبتكرة

وطالب من الحكومة الجديدة بضرورة أن تتبنى الحكومة أفكارا مبتكرة وفكر جديد يدعم مسار التنمية وطريق التطوير الشامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات، داعيا الحكومة لوضع مخرجات الحوار الوطني على أولوياتها كونها تمس كل القطاعات التي تهم المواطن بشكل مباشر.