«حماة الوطن»: على الحكومة استشراف المستقبل والاهتمام بالقطاعات الإنتاجية

طالب أحمد العطيفي الأمين العام المساعد وأمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، الحكومة بالاستماع لصوت المواطن وجعل أولوياته ضمن أولويات أجندة عملها، وأن يكون على رأس أولوياتها أيضاً استشراف المستقبل والتنبؤ المسبق للأزمات.

الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية

ودعا «العطيفي» إلى ضرورة الاهتمام بمختلف الفئات وعلى رأسها تلك الفئات ذات الصلة بالقطاعات الإنتاجية، ومنها الفلاحين والمزارعين والصيادين وأصحاب الثروة الحيوانيّة، من أجل الوصول للمرجو في تحقيق الأمن الغذاء المصري، وهو ما يأتي في سياق الاهتمام باستكمال خطة القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية، الأمر الذي يستتبعه الانتباه لما يحدث بلمف التغير المناخي، الذي يستلزم خريطة زراعية جديدة، توضع طبقا للأولويات الداخلية وكذلك تحديد المرتقب في ملف المحاصيل التصديرية.

كما أكد ضرورة الاهتمام بملفي التعليم والثقافة فهما أحد العناصر الرئيسية للقوى الناعمة المصرية، مشيراً إلى أهمية وضع استراتيجيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع لربط المخرجات التعليمية بسوق العمل، داعيا إلى تحديد أعداد القبول بالكليات بحسب سوق العمل، والتسويق الجيد للكليات التي لها مستقبل بسوق العمل بالداخل والخارج؟، فمن المهم النظر لهذا التساؤل بعين الاعتبار.

مواجهة التحديات الاقتصادية

وأوضح أنَّه من المهم الاهتمام بالعمالة المصرية وتأهيلها لتتمكن من مواجهة التحديات الاقتصادية القائمة، بتعدد مهارات العامل وتوفير اللازم لتأهيله من خلال مؤسسات الدولة المعنية به وعلى رأسها وزارة العمل، مؤكّدًا أن الحزب يرى أهمية النظر بعين الاعتبار للتوصيات النيابية بشأن بعض الملفات، وكذلك مخرجات الحوار الوطني التي تشمل حلولاً سياسية وعلمية.