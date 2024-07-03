استمرار تمكين المرأة في الحكومة الجديدة.. 19 سيدة بالمناصب القيادية

منحت الدولة المرأة خلال السنوات الأخيرة العديد من فرص التمكين بشتى المجالات، على جميع المستويات، وفي التغيير الوزاري الجديد ضمت القائمة عددا كبيرا من السيدات، وصل عددهن إلى 19 سيدة في مناصب مختلفة، منهن 4 وزيرات و5 نواب وزراء و9 نواب ومساعدين محافظين ومحافظة.

المرأة في التغيير الوزاري الجديد

وجاء في التغير الوزاري، تنصيب 4 سيدات في منصب وزيرة، إذ جرى تعيين الدكتورة مايا مرسي وزيرا للتضامن الاجتماعي، وياسمين فؤاد وزيرا للبيئة، ورانيا المشاط وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ومنال عوض وزيرا للتنمية المحلية.

وشمل التشكيل الجديد، 5 نواب وزراء، منهم يمنى البحار، نائب وزير السياحة، في حين جرى تعيين عبلة الألفي نائب ويزر الصحة والسكان، ومارجريت صاروفيم نائبا لوزير التضامن الاجتماعي، وتعيين صباح عبد اللطيف نائبا لوزير الكهرباء، وغادة مصطفى لبيب نائب وزري الاتصالات.

أما عن المحافظين الجدد، فشهد التشكيل وجود امرأة واحدة وهي جاكلين عازر، محافظا للبحيرة، في حين ضم التشكيل 9 نواب محافظين، وهن:

- منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة

- أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية

- هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة

- إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية

- شيماء محمد الصديق نائبا لمحافظ دمياط

- لبنى عبدالعزيز حبيب السيد نائبا لمحافظ الشرقية

- ماجدة حنا بباوي نائبا لمحافظ البحر الأحمر

- إيناس سمير حافظ نائبا لمحافظ جنوب سيناء

- حنان مجدي نور الدين نائبا لمحافظ الوادي الجديد

حرص الدولة المصرية على تمكين المرأة

وقالت عبير أحمد، عضو المجلس القومي للمرأة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وجود السيدات في التشكيل الوزاري الجديد يؤكد على التغييرات الإيجابية التي شهدها ملف تمكين المرأة خلال السنوات الماضية، ومنحها الفرصة لتثبت ذاتها في كل المجالات.

وأوضحت أن حرص الدولة المصرية على الحفاظ على نسبة وجود الوزيرات في الحكومة الجديدة أو ربما زيادتها يؤكد على صدق نية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على الارتقاء بحال المرأة المصرية ومنحها الفرص التي حرمت منها في سنوات ماضية، والاهتمام بتمكينها، وأضافت: «وجود المرأة في مقاعد قيادية متنوعة بين وزيرة ومحافظة ومساعد وزير يؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على تمكين المرأة».

وأضافت أن وجود المرأة في المناصب القيادية له آثار إيجابية عديدة على المجتمع، وذلك لأن المرأة تتمتع برؤية وفكر مختلف والذي من شأنه أن يساهم في إيجاد حلول مختلفة للمشكلات التي سوف تواجههن، فضلا عن قدرة المرأة في تحمل الضغوط والقيام بمهام متعددة، كل تلك القدرات التي تتمتع بها المرأة في طبيعتها سوف تظهر في قيامهم بأعمالهم، ما يعود بالإيجاب على المجتمع.