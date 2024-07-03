3 ملفات مُهمة أمام وزير النقل في الحكومة الجديدة.. ماذا ينتظر كامل الوزير؟

ينتظر كامل الوزير وزير النقل، المُكلف في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة، مجموعة مُهمة من الملفات الحيوية، التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، منها ملفات مُتعلقة بمنظومة النقل الجماعي، وأخرى بالمواني البحرية، وثالثة بالسياحة كسياحة اليخوت في مصر.

أول الملفات التي تنتظر وزير النقل، هي التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إذ بذلت الوزارة خلال السنوات الماضية جهودًا كبيرة، أثمرت عن انتهاء جميع مراحل الخط الثالث للمترو المعروف بالخط الأخضر، وتطوير كبير في الخطين الأول والثاني.

وسائل النقل الجماعية

من المقرر، أن يعمل الوزير في الحكومة الجديدة على استكمال شبكة القطار الكهربائي الخفيف «المرحلتين الثالثة والرابعة»، لتحقيق التكامل مع وسائل النقل الجماعية الأخرى، فضلا عن استكمال مشروعات الامتدادات سواء للخط الثالث للمترو وامتداده إلى مطار القاهرة الدولي، أو امتداد الخط الثاني للمترو إلى شبين القناطر، وتحويل كل هذه المشروعات من دراسات إلى أعمال على أرض الواقع.

وفي منظومة السكك الحديدية، هناك العديد من الملفات المُهمة المُقرر العمل عليها في تشكيل الحكومة الجديدة، منها تفعيل الاتفاقيات التي سبق توقيعها بشأن استكمال تطوير نُظم الإشارات وتحويلها من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني لرفع معدلات السلامة والأمان، وتفعيل الاتفاقيات الخاصة بالقطار السياحي الفاخر.

القطارات الإسبانية المكيفة

العمل على استكمال تطوير القطارات، خاصة القطارات الإسبانية المكيفة في ورش كوم أبوراضي بمحافظة بني سويف، فضلًا عن استكمال أعمال صيانة ورش الصيانة في مختلف القطاعات، وتدريب العنصر البشري بشكل مكثف بالتزامن مع التطوير الملحوظ في المنظومة.

وضمن الملفات أيضًا استكمال شبكة القطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، سواء من ناحية المسار أو إنشاء المحطات، فضلًا عن العمل على استكمال مشروعات الازدواج في الخطوط للوجهين البحري والقبلي.

وفي مجال الموانئ، ينتظر الوزير المُكلف، استكمال مشروعات تطوير المواني البرية والبحرية، وتعميق الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية، وزيادة حصة مصر من تحارة الترانزيت.