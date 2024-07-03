وزير الزراعة بعد حلف اليمين الدستورية: سنعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات

قال علاء فاروق، وزير الزراعة، إنه لا بد من العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعية، وأضاف عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي أن تصدير المنتجات الزراعية وإضافة الرقعة الزراعية ستعطي فرصة جيدة لزيادة التصدير، وتوفير عملة حرة للصناعة، وعمل قيمة مضافة للمنتجات الزراعية.

فرصة جيدة للتصدير

وأضاف خلال حديثه لقناة إكسترا نيوز أن مصر لديها كل المقومات التي تساعدها على النجاح والبنية التحتية التي تمت على مدار الـ10 سنوات الماضية.

تنمية الثروة السمكية

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت الوزارة بضرورة الاهتمام بالمواطن وتوفير مستلزمات الزراعة والاهتمام بالإرشاد الزراعي، وكل ما يمس قوة المصريين والزراعة المزارع البسيط والأهالي في الريف المصري وتحسين السلالات.

وأضاف أن تنمية الثرورة السمكية والداجنة هدف آخر لوزارة الزراعة ولرؤية مصر 2030 للوصول للاكتفاء الذاتي.