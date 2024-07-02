وزير الري: بعض الفلاحين يرفضون استخدام شبكات الري الحديث في الزراعة

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إنّ بعض الفلاحين يرفضون استخدام شبكات الري الحديث، قائلا:«من الصعب إجبار المزارع في الحصول على قرض من أجل تركيب شبكات للري الحديث، وهو من أبرز المعوقات أمام المنظومة».

التحول إلى الري الحديث

وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن التحول إلى الري الحديث لابد أن يكون عن قناعة من الفلاح، «لو جرى إجباره لن يجدي نفعا، وهناك العديد من الأراضي الزراعية في الدلتا لا يمكن أن يكون فيها الري بالنظام الحديث».

التوجه إلى استصلاح الأراضي

وأوضح وزير الري أن الحل يكون في التوجه إلى الأراضي الصحراوية، ليكون الري الحديث بدلا من الري بالغمر، مشيرا إلى أن هناك مليون فدان في الأراضي الصحراوية أفضل من الدخول في «خناقة» مع الفلاح.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقش تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.