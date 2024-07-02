علاء فاروق وزير الزراعة الجديد صاحب الـ30 عاما خبرة في المجال المصرفي

بدأ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في التغيير الوزاري الجديد، وفقا لـ«إكسترا نيوز»، عمله المصرفي عام 1982، من خلال بنك باركليز مصر، وعمل به حتى عام 2008، خلال هذه الفترة تدرج في كل القطاعات المصرفية.

معلومات عن وزير الزراعة الجديد

وفقا لمصادر حكومية مطلعة، فان السيرة الذاتية لوزير الزراعة الجديد علاء فاروق، جاءت على التالي:

في عام 2008، التحق بالبنك الأهلي المصري كمدير لمنطقة الإسكندرية، ثم انتقل للعمل بالقاهرة كنائب لرئيس قطاع الفروع، ثم رئيسا للمنتجات والتجزئة المصرفية، ثم رئيسيا لمجموعة المنتجات، وصولا لمنصب الرئيس التنفيذي المصرفية والفروع.

تولى علاء فاروق منصب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري في فبراير 2020، إذ ساهم خلال فترة توليه في دعم الجهود الحكومية بالقطاع الزراعي والمبدرة الرئاسية حياة كريمة.

كما طور «فاروق» البنك وغير هويته القديمة، فضلاً عن الدور الوطني الذي لعبه في الفترة الأخيرة من خلال تبني مبادرات وطنية شاملة.

يتمتع فاروق بأكثر من 30 عامًا من الخبرة العملية المصرفية القوية، إذ ساهم في تقديم حلول مبتكرة وصارمة للتحديات المصرفية الاستراتيجية، وتغطي خبرته مجموعة واسعة من الأعمال والصناعات، بما في ذلك التسويق والمبيعات وخدمة العملاء والاستشارات.

عمل «فاروق» على قيادة عملية تحويل البنك من متخصص في القطاع الزراعي إلى «متكامل»، يقدم خدماته للجميع، مع تحقيق دور رائد في تطوير قطاع الزراعة.

نجح البنك الزراعي المصري في عهد علاء فاروق، في تحقيق طفرة في مؤشرات نتائج الأعمال خلال العام المالي السابق، وتنفيذ الدور المطلوب منه في خدمة القطاع الزراعي والتنمية الريفية المستدامة.