السيرة الذاتية لـ شريف الشربيني وزير الإسكان.. تولى رئاسة جهاز العاصمة الإدارية

أدت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويرصد التقرير التالي السيرة الذاتية لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.

السيرة الذاتية لوزير الإسكان

- المهندس شريف مجدي الشربيني، متزوج ولديه ولدان، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية عام 2004.

- عمل في الفترة من 2005/2/5 إلى 2007/11/28 بجهاز مدينة بدر بإدارة المرافق للإشراف على شبكات المياه والصرف والري والطرق وتنفيذ المحطات والروافع ومحطات المعالجة والخطوط الناقلة.

- في الفترة من 2007/11/28 إلى 3/13/2012، عمل رئيساً لقسم التصميمات والدراسات المساحية بجهاز مدينة بدر، وشارك في إعداد تصميمات المشروعات المختلفة من منشآت سكنية وخدمية بجانب مراجعة مشروعات المرافق والبنية التحتية.

- في الفترة من 2012/3/14 إلى 2014/11/10، أشرف على أعمال الطرق والمحاور الرئيسية بإدارة الطرق والمرافق.

- في الفترة من 2014/11/11 إلى 2018/9/28، عمل معاونا لرئيس جهاز مدينة بدر للمتابعة والتنسيق مع جميع الإدارات بالجهاز، ومتابعة تنفيذ مختلف المشروعات، ومنها، مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بالمدينة، ومشروع إنشاء مدخل المدينة من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، ومشروع إنشاء 2 كوبرى بمدخل المدينة، بالإضافة إلى الإشراف والمتابعة لجميع مشروعات الطرق.

- في الفترة من 2015/9/29 إلى 2017/2/14، عمل نائباً لرئيس جهاز مدينة بدر، إذ أشرف على تنفيذ مشروعات الكهرباء والاتصالات والطرق، وكذا التخطيط والمتابعة ومركز المعلومات، بجانب متابعة أعمال تنفيذ مشروع الإسكان المتوسط والمرافق الرئيسية وأعمال تنسيق الموقع العام والخدمات لمدينتي القاهرة الجديدة وبدر، تحت إشراف مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما عمل بمكتب وزير ال‘سكان لبعض الوقت، لمتابعة تنفيذ المشروعات القومية الكبرى ذات الأولوية الخاصة بقطاع الإسكان، وذلك إضافة لعمله نائباً لرئيس جهاز مدينة بدر.

- في الفترة من 2017/2/14 إلى 2017/9/17، عمل نائباً لرئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إذ تولى الإشراف على تنفيذ مشروع بيت الوطن لشبكات المرافق والبنية التحتية والطرق، وكذا مشروعات الطرق والمحاور الرئيسية.

- عمل المهندس شريف الشربيني في الفترة من 2017/9/18 إلى 2019/2/23، رئيساً لجهاز تنمية مدينة الشروق، وأشرف على متابعة وإنجاز المشروعات التالية، تطوير ورفع كفاءة المحاور والمربعات السكنية، ومشروعات الإسكان الاجتماعي، وسكن مصر، والإسكان المتوسط، والإسكان الفاخر، وأعمال محطات الصرف وتطوير المحطات القائمة، وأعمال ترفيق الأحياء الجديدة، وتقسيم قطع الأراضي، وإنشاء وتشغيل عدد كبير من المباني الخدمية بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير جميع الخدمات الطبية والمدنية والتعليمية والرياضية للمواطنين، ورفع كفاءة شبكات الكهرباء والإنارة، ورفع كفاءة وتطوير الأحياء السكنية القديمة.

- تولى المهندس شريف الشربيني، في الفترة من 2019/2/24 إلى 2021/3/1، رئاسة جهاز مدينة 6 أكتوبر.

- تولى المهندس شريف الشربيني في الفترة من 2021/3/2 وحتى 2/7/2024، رئاسة جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.