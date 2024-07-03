عضو بـ«الشيوخ»: الحكومة الجديدة تتمتع بالكفاءة للتعامل مع تحديات المرحلة

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن حجم التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة تتطلب رؤى وسياسات جديدة وغير تقليدية للتعامل معها حتى تتمكن الدولة من عبورها ومواصلة مسيرة البناء والتعمير، مشيرًا إلى أن الحكومة الجديدة تأتي في ظروف شديدة الحساسية في ظل ما يشهده الإقليم من صراعات وتوترات تهدد أمن واستقرار الشرق الأوسط، لذلك فإنّ من المتوقع أن يتصدر ملف الحفاظ على الأمن القومي أولويات الحكومة الجديدة.

التعامل مع التحديات

وقدّم المهندس أحمد صبور، التهنئة للدكتور مصطفى مدبولي والوزراء بمناسبة حلف اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، متمنيًا التوفيق والسداد لجميع أعضاء الحكومة، الذين يتمتعون جميعا بالكفاءة والخبرة والعلم الذي يمكنهم من التعامل مع تحديات المرحلة.

تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنّ ملف بناء الإنسان يجب أن يكون على رأس أولويات الحكومة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، باعتبارهما من أكثر القطاعات التي تمس المواطن بشكل مباشر، وعليه يتعين على الحكومة الجديدة الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لتنفيذ المزيد من المشروعات التنموية في تحسين البنية التحتية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتحسين آليات تقديم هذه الخدمات للمواطنين.

دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة

وشدد النائب أحمد صبور، على أهمية تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري، من خلال دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الشبابية، فضلا عن تسهيل وتذليل العقبات أمام تلك المشروعات التي يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في الاقتصادات الناشئة من فرص العمل، وتسهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة.

ودعا صبور، الحكومة إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضم المزيد من المستفيدين من الأسر الأكثر احتياجا بالاستناد لقواعد البيانات الخاصة بتكافل وكرامة وحياة كريمة، واستكمال نهج الدولة المتمثل في تقديم المزيد من البرامج التي تتسم بالطابع الحقوقي عن الإغاثي؛ لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية.