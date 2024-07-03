مفتي الجمهورية يهنئ الحكومة عقب أداء اليمين الدستورية: أمنياتنا بالتوفيق

هنأ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجميع وزراء الحكومة الجديدة عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، متمنيًا لهم جميعا التوفيق والسداد في مهامهم الجديدة في ظل القيادة السياسية الحكيمة.

استكمال مسيرة البناء والتطوير

وأعرب مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، عن صادق دعواته وتمنياته لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق مصالح البلاد والعباد وتطلعات المواطنين واستكمال مسيرة البناء والتطوير والتنمية الشاملة وتنفيذ التكليفات الرئاسية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030 في ظل الجمهورية الجديدة.

وقدَّم المفتي كل الشكر لأعضاء الحكومة السابقين على الجهود الكبيرة التي بذلوها في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية.