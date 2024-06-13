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مفتي الجمهورية يهنِّئ السيسي والشعب المصري بعيد الأضحى

كتب:

إسراء سليمان
10:03 ص | الخميس 13 يونيو 2024
الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية

تقدَّم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص التهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمَّتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك 1445هجريًّا، أعاده الله تعالى علينا جميعًا بالخير واليُمن والسلام والبركات.

المفتي يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

وقال مفتي الجمهورية -في بيانٍ له اليوم- إننا في هذه الأيام المباركة، نتشارك جميعًا فرحةَ عيد الأضحى المبارك، ونشهد التلاحم الوطني وروح المحبة والتآخي التي تميِّز الشعب المصريَّ العظيم الذي هو في رباط إلى يوم الدين.

المفتي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى

وتوجَّه المفتي بالدعاء للمولى عزَّ وجلَّ بأن يُعيد علينا هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة، وأن يجعلنا من عُتقائه من النار في يوم عرفة، وأن تَعُمَّ الأعياد والمحبة والخير والاستقرار مصرنا الحبيبة والمنطقة العربية والإسلامية، وننعم جميعًا بالخير والرخاء والاستقرار.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.